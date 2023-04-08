В Конгрессе заявили, что США готовы отправить войска на Тайвань в случае вторжении Китая

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Председатель комитета палаты представителей США Майкл Маккол заявил, что конгресс США, скорее всего, поддержит отправку американских войск на Тайвань, "если туда вторгнется Китай". Об этом он сообщил в интервью Fox News.

"Думаю, если коммунистический Китай вторгнется на Тайвань, то, как я полагаю, если американский народ это поддержит, тогда то же самое сделает и конгресс", - сказал он.

Ранее издание Taiwan News сообщало, что Соединенные штаты в ближайшие месяцы планируют направить на Тайвань от 100 до 200 солдат в рамках усиления военного контингента на фоне "все более агрессивной военной позиции Китая".

6 апреля председатель КНР Си Цзиньпин в разговоре с председателем ЕК Урсулой фон дер Ляйен назвал "несбыточными мечтами" возможные уступки Китая в тайваньском вопросе.