Китайские военные начали масштабные учения близ Тайваня

Во время учений КНР в районе Тайваня. Архивное фото. Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Китайское военное командование приступило в субботу к проведению трехдневных учений близ Тайваня, сообщают азиатские СМИ.

В частности, близ Тайваня были заменены девять кораблей ВМС КНР, а также - более 70 боевых самолетов.

При этом китайский телеканал CCTV поясняет, что цель маневров, в ходе которых, среди прочего, запланированы боевые стрельбы, - отработать "тотальное окружение острова".

"Нынешние учения нацелены на то, чтобы проверить способность контролировать море, воздушное пространство, а также - информационное пространство", - отмечает телеканал.

Китайские военные при этом пояснили в заявлении, что эти учения - "серьезное предостережение против сговора и провокаций между деятелями "тайваньской независимости" и внешними силами".

Associated Press, в свою очередь, напоминает, что недавно в США состоялась встреча спикера американской Палаты представителей Кевина Маккарти с главой администрации Тайваня Цай Инвэнь. Такие контакты вызывают недовольство Пекина.