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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:08

Белоруссия рассчитывает получить доступ к закупкам крупнейших госкорпораций России

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Белоруссия рассчитывает получить доступ к закупкам крупнейших госкорпораций РФ со следующего года, сообщил посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой в эфире гостелеканала "Беларусь 1".

Он уточнил, что "стороны договорились в этом году полностью закончить синхронизацию законодательства".

"Здесь, по большому счету, один ключ к решению проблемы - электронно-цифровая подпись, ее признание и вообще признание электронных документов. Проведена уже большая работа, проект соглашения готов. Но сегодня остался блок силовых ведомств: вопросы обмена данными, безопасность данных, сопряжение этих информационных систем, признание ЭЦП удостоверяющих центров. И мы договорились, что все-таки где-то уже к середине года попробуем выйти на решение этой проблемы, чтобы к концу года доложить нашим президентам", - отметил белорусский посол.

"Нам очень важно получить доступ к закупкам крупнейших российских госкорпораций", - резюмировал Крутой.

Белоруссия
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