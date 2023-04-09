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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:08

В Марселе пять человек пострадали в результате обрушения жилого дома

В Марселе пять человек пострадали в результате обрушения жилого дома
На месте обрушения здания в Марселе
Фото: AP/ТАСС

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Обрушение жилого дома произошло в Марселе в ночь на воскресенье, в результате которого пострадали пять человек, передает радиостанция Franceinfo.

Инцидент произошел в одном из районов французского города, известном своими барами и ресторанами, полностью обрушился четырехэтажный жилой дом. В результате частично обрушились два соседних здания. Спустя несколько часов рухнула и вторая часть одного из них. Затем в завалах начался пожар.

В настоящее время район оцеплен, на месте ведутся спасательные работы, пожарные все еще тушат возгорание. Спустя несколько часов после обрушения здания все еще нет данных, есть ли жертвы. Мэр города Бенуа Пайян не исключил, что под завалами могут обнаружить погибших.

В общей сложности за помощью к медикам обратились 33 человека, среди них травмы были у пятерых.

В экстренных службах полагают, что причиной обрушения мог стать взрыв, но на данном этапе не исключаются и другие версии, отмечает радиостанция.

Франция Марсель
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