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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:08

До десяти человек могут находиться под обломками обрушившегося дома в Марселе

До десяти человек могут находиться под обломками обрушившегося дома в Марселе
Пожарные возле улицы в Марселе, на которой обрушилось здание
Фото: AP/ТАСС

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - В Марселе эвакуировали свыше 160 человек из 33 домов, расположенных в районе обрушившегося в ночь на воскресенье жилого дома, передает радиостанция Franceinfo со ссылкой на главу МВД Франции.

"Мы считаем, что под обломками находятся от четырех до десяти человек", - заявил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен.

Причина обрушения все еще не сообщается, но, предположительно, инцидент произошел из-за взрыва.

Ранее сообщалось, что в ночь на воскресенье в Марселе произошло обрушение жилого четырехэтажного дома, также обрушились частично два соседних с ним здания, пять человек получили травмы. Ведутся спасательные работы и разбор обломков зданий.

Франция Марсель
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