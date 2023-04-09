До десяти человек могут находиться под обломками обрушившегося дома в Марселе

Пожарные возле улицы в Марселе, на которой обрушилось здание Фото: AP/ТАСС

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - В Марселе эвакуировали свыше 160 человек из 33 домов, расположенных в районе обрушившегося в ночь на воскресенье жилого дома, передает радиостанция Franceinfo со ссылкой на главу МВД Франции.

"Мы считаем, что под обломками находятся от четырех до десяти человек", - заявил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен.

Причина обрушения все еще не сообщается, но, предположительно, инцидент произошел из-за взрыва.

Ранее сообщалось, что в ночь на воскресенье в Марселе произошло обрушение жилого четырехэтажного дома, также обрушились частично два соседних с ним здания, пять человек получили травмы. Ведутся спасательные работы и разбор обломков зданий.