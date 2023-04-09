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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:13

Макрон призвал к "стратегической автономии" Европы

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Президент Франции Эмманюэль Макрон считает ключевой целью европейской политики "стратегическую автономию" Европы, которая будет достигнута благодаря сильной обороне и адекватной промышленной политике.

"Европа должна бороться за стратегическую автономию. Мы не хотим зависеть от других по критически важным вопросам. В день, когда вы лишитесь выбора в энергетике, в способах обороны, в социальных сетях, в искусственном интеллекте, потому что у вас больше не будет соответствующих инфраструктур, вы в какой-то момент выпадете из истории", - заявил Макрон в интервью газете Les Echos, опубликованном в воскресенье.

По его мнению, такой европейский суверенитет, для которого уже "обозначены вехи", требует промышленной стратегии с высокими целями, в том числе в области обороны, что в итоге приведет к меньшей зависимости от третьих сторон.

Французский президент видит краеугольные камни "стратегической автономии" в усилении совместной европейской промышленной политики, сформулированной в таких документах, как Chips Act (производство полупроводников), Net Zero Industry Act (план ускоренного энергетического перехода ЕС) и Critical Raw Material Act (надежное обеспечение критически важным сырьем).

"Мы начали создавать заводы по производству аккумуляторов, водородных компонентов, электроники", - отметил Макрон.

По словам французского президента, эта борьба Европы "выиграна идеологически", и первые результаты уже видны, однако нужно твердо следовать данному курсу, потому что задачи стоят долгосрочные.

Решающую составляющую независимости Европы он видит также в оборонной промышленности и подчеркивает, что в контексте событий на Украине она должна производить быстрее.

"Европейская оборонная промышленность не удовлетворяет всех потребностей и остается очень фрагментированной, что заставляет некоторые страны временно обращаться к американским или даже азиатским поставщикам", - сказал Макрон.

Франция Эмманюэль Макрон Европа
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