Что случилось этой ночью: понедельник, 10 апреля

Российские войска ПВО отрабатывают защиту границы с Финляндией, Пхеньян не отвечает на звонки Сеула, Макрон призвал к "стратегической автономии" Европы

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Российские войска ПВО отрабатывают защиту границ после вступления Финляндии в НАТО. Заместитель главкома российских Воздушно-космических сил Андрей Демин объяснил это возросшим уровнем угроз со стороны северо-западного соседа.

- КНДР четвертый день не отвечает по межкорейскому каналу связи и военной горячей линии. Предполагается, что Пхеньян намеренно оставляет звонки Сеула без ответа, тем самым выражая протест против совместных военных учений Южной Кореи и США.

- Линдси Грэм заявил о необходимости усилить военную поддержку Тайваня из-за риска блокады острова. Сенатор-республиканец предложил увеличить американское военное присутствие в регионе и активизировать поставки оружия тайваньской администрации.

- Эмманюэль Макрон призвал к "стратегической автономии" Европы. Для достижения этой цели нужны сильная оборона и адекватная промышленная политика, отметил французский президент.

- Попавшие в соцсети документы Пентагона указывают на шпионаж США за союзниками. Как сообщает CNN, в Вашингтоне опасаются, что раскрытие масштаба шпионской деятельности Соединенных Штатов негативно скажется на американской внешней политике.