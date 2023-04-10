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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:30

В результате стрельбы в банке в Луисвилле погибли четверо

Подозреваемый стрелок тоже убит, сообщили в полиции

В результате стрельбы в банке в Луисвилле погибли четверо
Фото: Luke Sharrett/Getty Images

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - В одном из банков в Луисвилле (Кентукки) мужчина устроил стрельбу. Погибли не менее четырех человек, и еще восьми потребовалась госпитализация, сообщили CNN в полиции города.

Предполагаемый стрелок тоже мертв. Полицейские, прибывшие по вызову, вступили с ним в перестрелку, но точная причина его смерти еще не установлена.

Среди пострадавших два сотрудника полиции, сообщает АР со ссылкой на замначальника городского департамента полиции Пола Хамфри.

По его словам, полицейские прибыли в Old National Bank, когда там еще продолжали стрелять. Установлено, что стрелок действовал в одиночку. По предварительным данным, это бывший сотрудник этого банка.

Губернатор Кентукки Энди Бешир сообщил в соцсетях, что выезжает на место происшествия, и призвал молиться за семьи пострадавших и за весь Луисвилл. На брифинге он сказал, что в результате стрельбы погиб один его друг и еще один был ранен.

Кентукки Луисвилл США
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