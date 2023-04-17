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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:28

Байден призвал Конгресс ужесточить правила оборота оружия

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден после новых случаев стрельбы заявил о готовности работать над ужесточением законодательства и призвал Конгресс изменить правила оборота оружия.

"Конгресс вправе требовать безопасного хранения огнестрельного оружия, требовать проверки бэкграунда для всех оружейных продаж, лишить производителей оружия иммунитета от ответственности, а также запретить штурмовое оружие и магазины увеличенной емкости - и это должно произойти безотлагательно", - говорится в заявлении Байдена, опубликованном на сайте Белого дома.

"Я готов, как и всегда, добросовестно работать над федеральным законодательством, которое спасет жизни", - сказал он.

По его мнению, "американцы согласны и хотят, чтобы законодатели действовали в соответствии с реформами безопасности оружия, основанными на здравом смысле".

Байден также осудил лидеров Республиканской партии за недавнее участие в съезде Национальной стрелковой ассоциации (NRA).

Он добавил, что вместе с первой леди Джилл Байден молятся за семьи тех, кто погиб, и тех, кто борется за свою жизнь, в результате насилия с применением огнестрельного оружия в эти выходные.

В минувшую субботу четыре человека погибли и по меньшей мере 28 получили ранения на вечеринке в Дейдвилле (штат Алабама).

В этот же день произошла стрельба в парке в Луисвилле (штат Кентукки), в результате которой два человека были убиты и еще четверо ранены.

Джо Байден Конгресс США
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