Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:30

В Совбезе Белоруссии предложили призывать в армию студентов

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович на совещании с руководителями учреждений высшего образования в Министерстве образования предложил вернуть в республике практику призыва студентов в армию, передает "БелТА".

"Хотел бы задать некоторые вопросы ректорам. Конечно, сразу не буду ждать от них ответа. Дам им время для того, чтобы они это обдумывали и подали в виде своих мыслей, предложений в Государственный секретариат Совета безопасности. Как обучать студентов на военных кафедрах, как вообще они смотрят и относятся к тому, чтобы студентов призывать в Вооруженные силы, как это было когда-то в Советском Союзе. Ведь все новое - это хорошо забытое старое", - заявил Вольфович.

"И уже на военных кафедрах можно уменьшить количество часов для обучения в последующем. Кто-то уже осознанно поступит на военную кафедру, а кто-то посчитает, что это ему не нужно, послужив в армии", - добавил он.

Он предложил это, говоря о пожеланиях к военно-патриотическому воспитанию молодежи.

"Сегодня по всему миру идет борьба за молодые умы, за молодых людей. И что мы в них вложим, то, как говорится, и пожнем", - отметил он.

Александр Вольфович Белоруссия Совет безопасности
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В результате стрельбы в банке в Луисвилле погибли четверо

В результате стрельбы в банке в Луисвилле погибли четверо

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Греция приобретет у Израиля противотанковые ракеты Spike на $400 млн

Греция приобретет у Израиля противотанковые ракеты Spike на $400 млн

Лукашенко встретился с Шойгу в Минске

Что случилось этой ночью: понедельник, 10 апреля

Попавшие в соцсети документы Пентагона указывают на шпионаж США за союзниками

Пхеньян четвертый день не отвечает по межкорейскому каналу связи

Пхеньян четвертый день не отвечает по межкорейскому каналу связи

Макрон призвал к "стратегической автономии" Европы

Что произошло за день: воскресенье, 9 апреля

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });