В Совбезе Белоруссии предложили призывать в армию студентов

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович на совещании с руководителями учреждений высшего образования в Министерстве образования предложил вернуть в республике практику призыва студентов в армию, передает "БелТА".

"Хотел бы задать некоторые вопросы ректорам. Конечно, сразу не буду ждать от них ответа. Дам им время для того, чтобы они это обдумывали и подали в виде своих мыслей, предложений в Государственный секретариат Совета безопасности. Как обучать студентов на военных кафедрах, как вообще они смотрят и относятся к тому, чтобы студентов призывать в Вооруженные силы, как это было когда-то в Советском Союзе. Ведь все новое - это хорошо забытое старое", - заявил Вольфович.

"И уже на военных кафедрах можно уменьшить количество часов для обучения в последующем. Кто-то уже осознанно поступит на военную кафедру, а кто-то посчитает, что это ему не нужно, послужив в армии", - добавил он.

Он предложил это, говоря о пожеланиях к военно-патриотическому воспитанию молодежи.

"Сегодня по всему миру идет борьба за молодые умы, за молодых людей. И что мы в них вложим, то, как говорится, и пожнем", - отметил он.