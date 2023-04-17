В апреле-мае в Белоруссии направят в войска около 10 тысяч призывников

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Минобороны Белоруссии планирует направить в апреле-мае на укомплектование вооруженных сил, других войск и воинских формирований страны около 10 тысяч призывников, их отправка на срочную военную службу начинается 26 апреля.

"В первый день в войска будет направлено около 1 тысячи призывников, которые пополнят ряды сил специальных операций, 72-го объединенного Учебного центра подготовки прапорщиков и младших специалистов и Минской военной комендатуры", - уточнили в ведомстве

Там акцентировали внимание на том, что мероприятия по призыву организуются и проводятся согласно законодательству, без каких-либо особых изменений.