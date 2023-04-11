Стрельбу в банке Луисвилла устроил 25-летний бывший сотрудник

Фото: Michael Swensen/Getty Images

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Стрельбу в Old National Bank в Луисвилле устроил бывший сотрудник этой кредитной организации, 25-летний Коннор Старджен, передает АР. Во время нападения на банк он вел видеострим в инстаграме.

Компания Meta (признана в России экстремистской и запрещена), которой принадлежит соцсеть, заявила, что оперативно удалила это видео.

Очевидец, находившийся в помещении банка в момент начала стрельбы, рассказал АР, что стрелять начали в переговорной комнате и находившийся рядом с ним человек был убит.

Стрелявший был убит прибывшими на место полицейскими, уточнили в полиции. Ранее там допускали, что он мог сам застрелиться.

По данным источника CNN, близкого к следствию, Старджен проработал в этом банке больше года, но затем ему сообщили, что больше в его услугах не нуждаются. Перед нападением подозреваемый оставил другу и родственникам записку, в которой сообщил, что собирается открыть стрельбу в банке, добавил собеседник телекомпании. Также он сказал, что запись стрима, который вел стрелок, уже есть у полиции.

Старджен использовал полуавтоматическую винтовку AR-15 или аналогичную, рассказал CNN источник в федеральных правоохранительных структурах.

Мотив нападения выясняет следствие.

В результате стрельбы погибли пять человек, в том числе близкий друг губернатора Кентукки Энди Бешира. Ранее сообщалось о четырех жертвах, позднее один человек умер в больнице от ран. Были ранены девять человек. Сотрудник полиции, 31 марта окончивший полицейскую академию, получил пулю в голову и находится в критическом состоянии после операции, сообщает АР. По меньшей мере троих пострадавших врачи уже отпустили домой.



АР отмечает, что это нападение стало 15-м случаем стрельбы с массовыми жертвами в США с начала года.