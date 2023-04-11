Движение всех видов транспорта восстановлено по Военно-Грузинской дороге после непогоды

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Военно-Грузинскую дорогу открыли для всех видов транспорта после временной приостановки движения из-за непогоды на территории Грузии, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Северной Осетии.

"В связи с расчисткой дорожного полотна на территории Грузии, возможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, а также с учетом рекомендаций пограничной полиции Грузии разрешено движение всех видов автотранспортных средств, на участке "Владикавказ - н.п. Ларс" - в обоих направлениях с 09.10 мск", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что дорога была закрыта для грузовиков с 00:20 по московскому времени вторника

Военно-Грузинская дорога в настоящее время является единственным сухопутным маршрутом, связывающим Россию и Грузию.