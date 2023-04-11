Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:44

Военно-Грузинскую дорогу временно закрыли для большегрузов из-за непогоды в Грузии

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Военно-Грузинскую дорогу закрыли для большегрузов из-за непогоды на территории Грузии, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Северной Осетии во вторник.

"В связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии (...) запрещено движение большегрузных автотранспортных средств на участке Владикавказ - Ларс - в направлении на выезд из РФ с 00:20 мск 11 апреля 2023 года до особого распоряжения", - говорится в сообщении.

Военно-Грузинская дорога в настоящее время является единственным сухопутным маршрутом, связывающим Россию и Грузию.

Военно-Грузинская дорога
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Спасатели выдвинулись в засыпанный пеплом район на Камчатке

АФК "Система" готовится продать люксембургский East-West United Bank

Дружественные нерезиденты в марте сократили продажи акций на рынке РФ до минимума с осени

Что произошло за день: понедельник, 10 апреля

Роскомнадзор не будет разблокировать Twitter в России

В Госдуму внесены поправки о цифровизации воинского учета

В Госдуму внесены поправки о цифровизации воинского учета

ЦБ назвал критерии проектов, кредитование которых сулит банкам льготное регулирование

С сентября в вузах РФ начнут изучать "Основы российской государственности"

С сентября в вузах РФ начнут изучать "Основы российской государственности"

Из украинского плена возвращены 106 российских военных

В Думе предложили вернуть процедуру реструктуризации задолженности за услуги ЖКУ

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });