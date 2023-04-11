Военно-Грузинскую дорогу временно закрыли для большегрузов из-за непогоды в Грузии

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Военно-Грузинскую дорогу закрыли для большегрузов из-за непогоды на территории Грузии, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Северной Осетии во вторник.

"В связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии (...) запрещено движение большегрузных автотранспортных средств на участке Владикавказ - Ларс - в направлении на выезд из РФ с 00:20 мск 11 апреля 2023 года до особого распоряжения", - говорится в сообщении.

Военно-Грузинская дорога в настоящее время является единственным сухопутным маршрутом, связывающим Россию и Грузию.