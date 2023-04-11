Экс-президент Молдавии Додон вновь возглавил партию социалистов

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Бывший президент Молдавии Игорь Додон вернулся к руководству партии социалистов, сообщил член исполкома ПСРМ Влад Батрынча.

По его словам, такое решение принял исполком партии на совместном заседании с республиканским советом ПСРМ.

Додон займет пост исполнительного секретаря партии социалистов, занимавший ранее этот пост Батрынча возглавит парламентскую фракцию блока коммунистов и социалистов вместо Зинаиды Гречанной, которая станет почетным председателем ПСРМ вместо Игоря Додона.

Додон был председателем ПСРМ в 2011-2016 гг. Он покинул этот пост, когда стал президентом страны. После поражения на новых выборах президента Додон снова стал председателем ПСРМ. Однако после провала партии на парламентских выборах в 2021 году по предложению Додона должность председателя ПСРМ была упразднена, руководство перешло к коллективному органу управления – исполкому в составе пяти человек. Додон стал почетным председателем ПСРМ, исполнительным секретарем был избран Батрынча.

Додон говорил, что не контактирует с коллегами из ПСРМ, чтобы его уголовное преследование не отражалось на партии. Однако в последние месяцы он заявил о желании вернуться к руководству партией социалистов.

Додон был арестован 24 мая 2022 года по обвинению в пассивной коррупции, взяточничестве, организации и принятии финансирования партии от преступной группировки, совершенных в июне 2019 года в период его пребывания на посту президента Молдавии.

Дело против Додона было возбуждено на основании видеозаписи получения им в 2019 году черного пакета от председателя демократической партии Влада Плахотнюка. Прокуроры утверждают, что Додон мог получить тогда от $600 тыс. до $1 млн. для содержания партии социалистов.

Экс-президент был освобожден из-под домашнего ареста решением Высшей судебной палаты 18 ноября 2022 года. При этом суд запретил ему выезжать за переделы Молдавии.