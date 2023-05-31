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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:43

Додону продлили на два месяца запрет на выезд из Молдавии

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Бывшему президенту Молдавии Игорю Додону продлили на 60 дней запрет на выезд из страны. Такое решение приняла в среду Высшая судебная палата республики.

Адвокаты Додона настаивали на отмене меры пресечения в отношении экс-президента. Однако судьи ВСП согласились с запросом прокуроров, продлив меру пресечения в виде подписки о невыезде из страны и сохранении судебного контроля в отношении Додона.

Как сообщалось, уголовное расследование в отношении Додона началось год назад. Он был арестован 24 мая 2022 года. Додон обвиняется в пассивной коррупции, взяточничестве, организации и принятии финансирования политической партии от преступной группировки, совершенных в июне 2019 года, в период его пребывания на посту президента Молдавии.

Так называемое дело "Кулёк" против Додона было возбуждено на основании видеозаписи, на которой видно, как в 2019 году он получает черный пакет от председателя Демократической партии Влада Плахотнюка. Прокуроры утверждают, что Додон мог получить тогда от $600 тыс. до $1 млн для содержания Партии социалистов.

Он был освобожден из-под домашнего ареста решением Высшей судебной палаты 18 ноября 2022 года. При этом суд запретил ему выезжать за переделы Молдавии. С тех пор запрет регулярно продлевается судом.

Молдавия Игорь Додон
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