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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:39

Власти Китая намерены обязать техкомпании проверять свои аналоги ChatGPT на безопасность

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Власти Китая планируют ввести требование о проверке на безопасность технологий, аналогичных популярному чат-боту ChatGPT, сообщает Bloomberg.

Поставщики сервисов на основе генеративного (создающего контент - ИФ) искусственного интеллекта (ИИ) должны обеспечивать достоверность контента, а также отсутствие дискриминации, угроз безопасности и нарушений прав на объекты интеллектуальной собственности, говорится в проекте рекомендаций Управления кибербезопасности Китая (Cyberspace Administration of China, CAC).

Тем не менее пока Пекин вряд ли будет слишком сильно ужесточать требования к китайским компаниям, опасаясь навредить новой, нуждающейся в просторе для инноваций сфере, полагает профессор Гонконгского университета Анжела Чжан.

"Быстрая реакция CAC на появление этих технологий отчетливо демонстрирует ее регуляторные амбиции в этой области, - приводит агентство слова Чжан. - В будущем эти события наверняка отразятся на регулировании ИИ в Китае. Сейчас же, однако, я вижу, что китайские регуляторы хотят, чтобы в стране было больше возможностей для развития генеративного ИИ, и поэтому весьма осторожны в своем подходе к контролю".

Alibaba Cloud, принадлежащая китайскому онлайн-гиганту Alibaba Group Holding, во вторник представила языковую модель Tongyi Qianwen, которую СNBC называет аналогом ChatGPT. В ближайшем будущем планируется интегрировать Tongyi Qianwen во все бизнес-приложения экосистемы Alibaba.

В понедельник китайская SenseTime Group продемонстрировала ИИ-модель SenseNova и чат-бота SenseChat.

Ранее своего чат-бота выпустила Baidu Inc. Система называется Ernie и позиционируется как альтернатива ChatGPT для пользователей, говорящих на китайском языке, писала Financial Times.

Американские депозитарные расписки (ADR) на акции Alibaba и Baidu во вторник дешевеют на 1,3-1,4%. Котировки акций SenseTime понизились на 0,9%.

Китай
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