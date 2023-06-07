Крупнейший банк Австралии запретил сотрудникам пользоваться чат-ботом ChatGPT

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Крупнейший банк Австралии Commonwealth Bank of Australia (CBA) запретил своим сотрудникам пользоваться популярным чат-ботом ChatGPT, сказал главный директор по данным и аналитике Эндрю Макмаллан в интервью The Wall Street Journal.

Работникам банка запрещено использовать чат-бот на корпоративных устройствах и вносить непубличную информацию в ChatGPT и другие аналогичные сервисы.

Вместо этого сотрудники CBA получили доступ к разработанному специально для банка инструменту CommBank Gen.ai Studio со схожими функциями.

ChatGPT завоевал мировую популярность после релиза в ноябре прошлого года. Многие использовали его для автоматизации рабочих и учебных процессов, однако ряд компаний, включая Apple Inc. и JPMorgan Chase, ввели ограничения на работу с сервисом из-за опасений утечки данных клиентов.