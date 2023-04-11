GeoProMining сообщила о прекращении добычи золота на Сотском месторождении из-за обстрелов

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Работа Сотского золоторудного месторождения на востоке Армении приостановлена из-за обстрелов со стороны вооруженных сил Азербайджана, сообщила компания GeoProMining Gold, эксплуатирующая месторождение.

"Около 17:15 началась перестрелка, и в целях обеспечения безопасности сотрудников компании пришлось остановить работу и эвакуировать весь персонал. Шахта сейчас не работает", - пояснили во вторник в компании армянским СМИ.

Информацию об обстреле азербайджанскими военными армянских позиций на Варденисском направлении в Гегаркуникской области Армении сообщила журналистам депутат парламента от блока "Айастан" Анна Григорян. Позже информацию подтвердили в приграничном селе Сотк, расположенном в 15 км от Вардениса.

Сотское золотоносное месторождение находится в Гегаркуникской области Армении на границе с Кельбаджарским районом Азербайджана. Его разрабатывает компания GPM Gold, входящая в группу GeoProMining.

Месторождение ранее полностью располагалось на территории, подконтрольной Армении, но в результате конфликта в Нагорном Карабахе и принятого мирного соглашения оказалось разделено надвое, производство на части месторождения было заблокировано. В конце 2020 года GeoProMining сообщала, что продолжает работать на армянской части и перерабатывать добытую руду.

GeoProMining Романа Троценко – горнорудная компания с активами в России (добыча золота и сурьмы) и в Армении (добыча золота, серебра, меди и молибдена).