В Баку заявили о гибели азербайджанского военного в результате армянского обстрела

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Министерство обороны Азербайджана сообщило в пятницу о гибели военнослужащего в результате обстрела с армянской стороны на границе.

"Вечером 12 мая (...) погиб военнослужащий Азербайджанской армии", - отмечает ведомство.

Таким образом, по данным азербайджанского оборонного ведомства, "в результате боестолкновений на границе с Арменией 10-12 мая погибли двое азербайджанских военных, еще один получил ранение".

Ранее в субботу Минобороны Армении сообщало о гибели армянского военного после обстрелов с азербайджанской стороны.

"В результате обстрелов со стороны противника с армянской стороны есть один погибший военнослужащий, еще один военнослужащий ранен", - заявили в пресс-службе Минобороны Армении.

Ситуация на востоке Армении обострилась утром 11 мая. Армянское оборонное ведомство сообщило тогда о минометном обстреле своих позиций в направлении населенного пункта Сотк, а вечером - об артобстреле в направлении населенного пункта Норабак и минометном обстреле в направлении населенного пункта Верин Шоржа. В пятницу сообщалось об обстреле позиций в направлении Сотка с применением беспилотника и минометном обстреле в направлении населенного пункта Кут.

Все эти населенные пункты находятся в Гегаркуникской области на востоке Армении на расстоянии 10-20 км друг от друга и примерно в 20 км к востоку от озера Севан.

По последним данным, с армянской стороны есть один погибший и семеро раненых военнослужащих.

В районе обстрелов находится и Сотское золоторудное месторождение, которое эксплуатирует компания GeoProMining. Работа предприятия была приостановлена с 11 апреля из-за регулярных обстрелов. Месторождение ранее полностью располагалось на территории, подконтрольной Армении, но в результате конфликта в Нагорном Карабахе и принятого мирного соглашения оказалось разделено надвое, часть оказалась в Кельбаджарском районе Азербайджана.