Глава Минобороны Сербии опроверг публикации о продажах оружия Украине

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Появляющиеся в прессе сообщения о том, что Сербия продавала или намерена продавать оружие Украине, направлены на дестабилизацию ситуации в стране, считает сербский министр обороны Милош Вучевич.

"У кого-то явно есть цель - дестабилизировать ситуацию в нашей стране и втянуть ее в конфликт, в котором мы участвовать не будем. Мы последовательно придерживаемся установленной политики", - сказал он в интервью агентству Танюг.

При этом министр напомнил, что ложь о том, что Сербия продает оружие Украине, появляется в международной прессе не в первый раз.

Ранее президент страны Александр Вучич заявлял, что Сербия, как производитель вооружений, поставляет продукцию военного назначения, но лишь разрешенным конечным потребителям, хотя он и признал, что в итоге такая продукция может появиться в зоне какого-либо конфликта.