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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:21

Белград заверил, что не поставлял оружие ни Украине, ни России

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Глава МИД Сербии Ивица Дачич заверил, что его страна не поставляла оружие ни Киеву, ни Москве.

"Сербия не экспортирует оружие и военное оборудование в страны в тех случаях, когда мы считаем, что это могло бы вызвать споры и проблемы", - приводит слова министра агентство EFE.

Дачич отметил, что сербские министры, отвечающие за данный вопрос, не выдавали разрешений на экспорт оружия "ни одной из сторон конфликта". Он отметил, что в этом легко убедиться, так как все соответствующие документы есть в открытом доступе.

"Хочу энергично опровергнуть все данные, появлявшиеся в некоторых СМИ", - подытожил он.

EFE поясняет, что так Дачич прокомментировал публикации ряда СМИ о тайных поставках сербской компанией "Крушик" ракет для РСЗО "Град" на Украину.

Сербия Украина
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