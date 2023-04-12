Минский авиазавод планирует выпускать комплектующие для Ту-214

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Минский завод гражданской авиации №407 и Казанский авиационный завод имени Горбунова (филиал ПАО "Туполев") подпишут "дорожную карту" проекта по производству комплектующих для самолетов Ту-214. Об этом сообщил руководитель отделения посольства Белоруссии в Казани Виктор Щетько.

"Мы (белорусский авиазавод - ИФ) будем делать компоненты для производства самолетов на Казанском авиационном заводе", - сказал Щетько, которого цитирует белорусское госагентство "БелТА".

По его данным, Казанский авиазавод к 2030 году планирует выйти на производство 70 самолетов Ту-214, в настоящее время он выпускает около 5 самолетов в год. "Соответственно наши заводы будут помогать изготавливать комплектации для этого завода", - отметил он.

Щетько подчеркнул заинтересованность белорусских компаний в расширении сотрудничества с российскими авиастроителями. "Определены модели российских самолетов, по которым сейчас ведется активная работа. Это МС-21 – примерно 1,35 тыс. изделий и компонентов предложено российскими коллегами для производства в Беларуси. В отношении самолетов Ил-76 и Ил-78 различных модификаций сформирован портфель заказов для белорусских предприятий на более чем 2,1 тыс. изделий", - отметил он.

По его словам, в ближайшее время состоятся визиты белорусских делегаций в российские центры авиастроения – Казань, Ульяновск, Иркутск. "Мы хотим, лично пообщавшись, сформировать долгосрочные программы загрузки двух наших предприятий – Минский завод гражданской авиации 407 и 558 Авиационный ремонтный завод в Барановичах", - заявил Щетько.

Ту-214 – среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолет. Вмещает 210 пассажиров, дальность полета - до 6,5 тыс. км. Начал выпускаться в 1996 году ограниченной серией. Крупнейший эксплуатант Ту-214 – "Специальный летный отряд "Россия", который занимается перевозками первых лиц страны.

Сообщалось, что в условиях западных санкций против РФ, ограничивших поставки самолетов Boeing и Airbus, планируется наладить серийное производство Ту-214. Утвержденная правительством программа развития авиаотрасли до 2030 года предусматривает производство 70 Ту-214 в 2023-2030 гг.: в 2023 году – 3, в 2024 году – 7 и далее по 10 самолетов ежегодно.

Антироссийские санкции, введенные странами Запада после начала военной операции на Украине, предусматривают запрет на поставки в Россию гражданских самолетов и запчастей, а также их техобслуживание и страхование.