Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:28

Минский авиазавод планирует выпускать комплектующие для Ту-214

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Минский завод гражданской авиации №407 и Казанский авиационный завод имени Горбунова (филиал ПАО "Туполев") подпишут "дорожную карту" проекта по производству комплектующих для самолетов Ту-214. Об этом сообщил руководитель отделения посольства Белоруссии в Казани Виктор Щетько.

"Мы (белорусский авиазавод - ИФ) будем делать компоненты для производства самолетов на Казанском авиационном заводе", - сказал Щетько, которого цитирует белорусское госагентство "БелТА".

По его данным, Казанский авиазавод к 2030 году планирует выйти на производство 70 самолетов Ту-214, в настоящее время он выпускает около 5 самолетов в год. "Соответственно наши заводы будут помогать изготавливать комплектации для этого завода", - отметил он.

Щетько подчеркнул заинтересованность белорусских компаний в расширении сотрудничества с российскими авиастроителями. "Определены модели российских самолетов, по которым сейчас ведется активная работа. Это МС-21 – примерно 1,35 тыс. изделий и компонентов предложено российскими коллегами для производства в Беларуси. В отношении самолетов Ил-76 и Ил-78 различных модификаций сформирован портфель заказов для белорусских предприятий на более чем 2,1 тыс. изделий", - отметил он.

По его словам, в ближайшее время состоятся визиты белорусских делегаций в российские центры авиастроения – Казань, Ульяновск, Иркутск. "Мы хотим, лично пообщавшись, сформировать долгосрочные программы загрузки двух наших предприятий – Минский завод гражданской авиации 407 и 558 Авиационный ремонтный завод в Барановичах", - заявил Щетько.

Ту-214 – среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолет. Вмещает 210 пассажиров, дальность полета - до 6,5 тыс. км. Начал выпускаться в 1996 году ограниченной серией. Крупнейший эксплуатант Ту-214 – "Специальный летный отряд "Россия", который занимается перевозками первых лиц страны.

Сообщалось, что в условиях западных санкций против РФ, ограничивших поставки самолетов Boeing и Airbus, планируется наладить серийное производство Ту-214. Утвержденная правительством программа развития авиаотрасли до 2030 года предусматривает производство 70 Ту-214 в 2023-2030 гг.: в 2023 году – 3, в 2024 году – 7 и далее по 10 самолетов ежегодно.

Антироссийские санкции, введенные странами Запада после начала военной операции на Украине, предусматривают запрет на поставки в Россию гражданских самолетов и запчастей, а также их техобслуживание и страхование.

Белоруссия Ту-214 Казанский авиационный завод Минский завод гражданской авиации № 407
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Кремле скептично оценили перспективы продления зерновой сделки

В Кишиневе высказались за сохранение договора о поставках российского газа

Глава Минобороны Сербии опроверг публикации о продажах оружия Украине

Британия ввела санкции против холдинга USM, членов семей Евтушенкова и Керимова

Британия ввела санкции против холдинга USM, членов семей Евтушенкова и Керимова

Brent торгуется на уровне $85,65 за баррель

Что случилось этой ночью: среда, 12 апреля

Канада ввела санкции против Нацбанка Белоруссии и Беларусбанка

Минюст США начал уголовное расследование в связи с утечкой секретных документов

Минюст США начал уголовное расследование в связи с утечкой секретных документов

В Белом доме заявили, что у США нет данных о передаче Египтом оружия России

Трамп увеличил отрыв по популярности от своего основного потенциального соперника на праймериз

Трамп увеличил отрыв по популярности от своего основного потенциального соперника на праймериз
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });