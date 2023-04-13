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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

Лукашенко заявил о готовности Белоруссии производить компоненты для российских самолетов

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Белоруссия готова наладить выпуск компонентов для российских самолетов, сообщил президент республики Александр Лукашенко на встрече с главой Татарстана Рустамом Миннихановым.

Как передает госагентство БелТА, Лукашенко отметил, что Казанский авиационный завод вернулся к массовому производству пассажирского самолета Ту-214, а в Белоруссии готовы наладить выпуск ряда компонентов на сохранившихся производственных мощностях.

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"Мы сегодня производим почти полтысячи деталей для российских самолетов", - сказал Лукашенко.

Ранее руководитель отделения посольства Белоруссии в Казани Виктор Щетько сообщил, что Минский завод гражданской авиации 407 и Казанский авиационный завод имени С.П.Горбунова (филиал ПАО "Туполев") подпишут "дорожную карту" проекта по производству комплектующих для самолетов Ту-214.

Ту-214 - среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолет. Вмещает 210 пассажиров, дальность полета - до 6,5 тыс. км. Начал выпускаться в 1996 году ограниченной серией. Крупнейший эксплуатант Ту-214 - "Специальный летный отряд "Россия", который занимается перевозками первых лиц страны.

Александр Лукашенко Ту-214 Белоруссия РФ
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