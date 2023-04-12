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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

Болгария начала получать американский СПГ через турецкие терминалы

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Первая партия сжиженного природного газа для болгарского рынка получена на турецком терминале Marmara Ereglisi, сообщает Минэнерго Болгарии.

Поставщиком топлива является американская компания Cheniere, которая выиграла тендер на поставки газа Bulgargaz в течение 2023 года.

В январе София заключила контракт на доступ к мощностям турецких терминалов на 13 лет в объеме до 1,5 млрд куб. м. Прием грузов будет осуществляться на том терминале, где это наиболее удобно турецкому оператору в конкретный момент.

Министр энергетики Болгарии Росен Христов отметил, что благодаря этому контракту республика сможет получать более 10 партий СПГ в год. Гендиректор Botas Бурхан Озджан отметил на церемонии приема партии СПГ, что по мере роста спроса в Болгарии технически возможно увеличить объемы поставок, сообщает агентство Anadolu.

Минэнерго также сообщает, что 25 и 26 апреля в Софии будет подписано соглашение о расширении газовой инфраструктуры между Болгарией, Турцией, Румынией, Словакией, Венгрией и Азербайджаном.

Турция создала большие мощности по приему и регазификации СПГ. В стране работает еще четыре терминала: Ertugrul Gazi, Aliaga LNG, Etki LNG, Marmara Ereglisi. Готовится запуск пятого – в заливе Сарос в Эгейском море.

Болгария Bulgargaz Cheniere Marmara Ereglisi
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