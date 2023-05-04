Турция в феврале обновила максимум импорта СПГ из-за землетрясения

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Турция в феврале 2023 года обновила максимум импорта сжиженного природного газа, сообщил Совет по регулированию энергетического рынка страны (EPDK).

Это произошло на фоне дальнейшего понижения спотовых цен, а также инфраструктурных изменений. Из-за разрушительного землетрясения на юго-востоке страны газовые магистрали частично выходили из строя, и плавучая установка для хранения и регазификации сжиженного природного газа (ПРГУ) Ertugrul Gazi у берегов пострадавшей провинции Хатай была выведена на полную мощность.

По данным EPDK, в феврале Турция импортировала 2,864 млрд кубометров в виде СПГ. Предыдущий максимум был зафиксирован в январе 2023 года - 2,831 млрд куб. м.

В феврале средняя цена контракта "на день вперед" на эталонном хабе TTF в Нидерландах понизилась до $595 за тысячу кубометров после $703 в январе и $1258 в декабре 2022.

Турция создала большие мощности по приему и регазификации СПГ, что позволяет ей пользоваться периодически возникающими выгодами покупки газа на глобальном спотовом рынке. В стране работает пять терминалов: Ertugrul Gazi, Aliaga LNG, Etki LNG, Marmara Ereglisi и Saros LNG.

Список поставщиков СПГ в Турцию в феврале был весьма разнообразным, что говорит о высокой активности турецких покупателей на спотовом рынке. Больше всех (10 партий) поставили США, 7 - Алжир, 4 груза пришло из Египта, 2 из Нигерии; по одному танкеру прислали Норвегия, Мозамбик, Тринидад и Тобаго. Два танкера пришло из Франции - на терминалах этой страны обычно происходила перевалка в том числе продукции российского проекта "Ямал СПГ" (участники - "НОВАТЭК", TotalEnergies, китайские CNPC и SRF).

По газопроводам из России (от "Газпрома" в феврале Турция получила 2,066 млрд куб. м газа, из Азербайджана - 816 млн куб. м, из Ирана - 363 млн кубов (иранские поставки сократились в два раза на фоне технических проблем и сильных холодов в этой стране).

Суммарно в феврале 2023 года Турция сократила импорт газа на 4% - до 6,012 млрд куб. м. Оперативные данные за март говорят о значительном сокращении импорта и потребления газа в Турции из-за теплой погоды.