Министр обороны США и премьер Украины обсудили американскую военную помощь Киеву

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Глава Минобороны США Ллойд Остин обсудил во время встречи с украинским премьером Денисом Шмыгалем вопрос американской помощи для усиления ПВО и артиллерии Украины, сообщается в среду в заявлении Пентагона.

"Руководители обсудили приоритеты в том, что касается помощи в области безопасности. Речь идет о ПВО и артиллерии, а также о подготовке бойцов вооруженных сил Украины", - говорится в заявлении.

Кроме того, Остин и Шмыгаль отметили важность обеспечения транспарентности в том, что касается использования Киевом американской военной помощи.

Остин, как отмечает Пентагон, поделился ключевыми целями для следующей встречи контактной группы по вопросам обороны Украины и вновь отметил, что США будут поддерживать Украину столько, сколько потребуется.