Европейская межпланетная станция стартует к Юпитеру для изучения его спутников

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Тяжелая ракета-носитель Ariane V в четверг отправит в космический полет автоматическую межпланетную станцию JUICE (Jupiter ICy moons Explorer) Европейского космического агентства (ESA) для изучения трех естественных спутников Юпитера, сообщает ведомство.

Запуск ракеты со станцией весом шесть тонн планируется осуществить с космодрома Куру во Французской Гвиане в 09:15 по местному времени (в 15:15 мск). Зонд будет выведен на орбиту высотой 1,5 тыс. км, откуда он начнет самостоятельный полет к самой большой планете Солнечной системы.

В рамках миссии межпланетная станция ESA будет исследовать три крупнейших ледяных луны Юпитера - Европу, Ганимед и Каллисто. Согласно данным астрономов, под их ледяной поверхностью скрываются океаны жидкой воды. Миссия JUICE должна изучить спутники на предмет потенциальной возможности жизни в их океанах, их поверхность, а также атмосферу и окружающие Юпитер кольца.

Станция должна достигнуть Юпитера в июле 2031 года, где она совершит серию пролетов вблизи Европы и Каллисто, а в декабре 2034 года выйдет на орбиту крупнейшего в Солнечной системе естественного спутника Ганимед, исследование которого представляет наибольший интерес у ученых. Научная миссия вблизи Юпитера и его лун рассчитана примерно на 3,5 года. Она закончится в сентябре 2035 года.

Стоимость проекта JUICE составила 1,6 млрд евро. Помимо ESA в его реализации приняли участие Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) и Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA).