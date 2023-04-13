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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

Глава МИД Армении и замгоссекретаря США обсудили вопросы региональной безопасности

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Вопросы региональной безопасности обсудили в телефонном разговоре глава МИД Армении Арарат Мирзоян и исполняющий обязанности заместителя госсекретаря США по делам Европы и Евразии Дерек Хоган.

"Собеседники коснулись вопросов региональной безопасности. Мирзоян представил подробности провокации, совершенной азербайджанскими вооруженными силами в районе села Тех Сюникской области Армении, отметив, что это является очередным проявлением общей агрессивной политики Азербайджана и направлена в том числе на срыв усилий по продолжению мирных переговоров", - сообщает пресс-служба МИД Армении.

Отмечается, что Мирзоян и Хоган обменялись мнениями о гуманитарном кризисе в Нагорном Карабахе, вопросах урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном.

Мирзоян подтвердил приверженность Армении мирному процессу и представил подходы армянской стороны по урегулированию существующих проблем.

Армения США Нагорный Карабах
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