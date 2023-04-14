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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:44

В Совбезе Армении объяснили участие в военных учениях США в Европе

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Участие Армении в учениях командования сухопутных войск США в Европе не является свидетельством смены внешнеполитического вектора страны, заявил армянскому интернет-ТВ "Сивилнет" секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян.

"Участие в учениях даст знания и опыт, которые должны послужить процессу наших реформ. Наш опыт показывает, что наша практика неэффективна, и надо найти новые механизмы, новые методы управления, которые более эффективны", - сказал он.

По его словам, участие в учениях США не свидетельствует о смене Арменией внешнеполитического вектора.

"Что касается наших отношений с США, то они интенсивно развиваются. С США мы пытаемся иметь сотрудничество также в более широком экономическом формате. Сотрудничество же в военно-политической области не на том этапе, чтобы его обсуждать. Требуется время для такого сотрудничества", - сказал Григорян.

Он также отметил, что членство Армении в ОДКБ не ограничивает республику в развитии отношений с другими странами.

Министерство обороны Армении в 2023 году планирует принять участие в двух учениях командования сухопутных войск США в Европе - KFOR (Силы Косово) и Sabre Junction. 10 января премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армения считает нецелесообразным проведение учений ОДКБ на территории страны в 2023 году.

Армен Григорян Совбез США Армения Европа ОДКБ
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