Сеул осудил запуск северокорейской баллистической ракеты

Токио выразил Пхеньяну решительный протест

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Южная Корея осудила запуск КНДР баллистической ракеты в четверг утром, Япония в связи с этим передала Пхеньяну решительный протест через посольство в Пекине.

"Это нарушение резолюций Совета безопасности ООН и серьезная проблема, касающаяся безопасности граждан нашей страны. Япония через посольство в Пекине передала (Пхеньяну - ИФ) решительный протест", - сообщил журналистам генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно.

По его словам, действия КНДР, включая неоднократные пуски баллистических ракет, "угрожают миру и безопасности нашей страны, региона и международного сообщества и решительно неприемлемы".

Также действия КНДР осудил и Президентский совет национальной безопасности (СНБ) Южной Кореи, заседание которого прошло после известий о проведенном Пхеньяном запуске.

"Постоянные члены СНБ отметили, что запуск ракеты Северной Кореей представляет собой грубое нарушение резолюций Совета Безопасности ООН и серьезную провокацию, усиливающую напряженность на Корейском полуострове и в регионе", - говорится в пресс-релизе администрации президента.

СНБ "решительно осудил запуск баллистической ракеты".

"Постоянные члены СНБ подчеркнули, что недавние последовательные провокации Северной Кореи и угрожающие высказывания еще раз демонстрируют важность сильного южнокорейско-американского союза и непоколебимого поддержания доверия", - говорится в сообщении.

Совет пообещал продолжать проводить совместные военные учения Южной Кореи и США, поддерживать твердую боеготовность и одновременно укреплять обмен разведданными между союзниками, в том числе и с Японией.

"Участники (заседания - ИФ) договорились более внимательно следить за ядерными и ракетными объектами Северной Кореи и активно искать различные ответные меры против возможности дополнительных провокаций на основе сотрудничества между Южной Кореей, США и Японией", - отметили участники заседания.

КНДР запустила утром в четверг баллистическую ракету средней или большой дальности с точки рядом с Пхеньяном в сторону Японского моря. По оценкам южнокорейских военных, ракета, выпущенная под большим углом, пролетела около 1 тыс. км, прежде чем упасть в воду.

Запуск состоялся два дня до 111-летия покойного основателя КНДР Ким Ир Сена и прошел на фоне предположений о том, что Пхеньян может запустить ракету большой дальности, чтобы вывести на орбиту свой первый военный спутник. Ранее Северная Корея обещала закончить подготовку к запуску спутника в апреле.