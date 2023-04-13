Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

Сеул осудил запуск северокорейской баллистической ракеты

Токио выразил Пхеньяну решительный протест

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Южная Корея осудила запуск КНДР баллистической ракеты в четверг утром, Япония в связи с этим передала Пхеньяну решительный протест через посольство в Пекине.

"Это нарушение резолюций Совета безопасности ООН и серьезная проблема, касающаяся безопасности граждан нашей страны. Япония через посольство в Пекине передала (Пхеньяну - ИФ) решительный протест", - сообщил журналистам генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно.

По его словам, действия КНДР, включая неоднократные пуски баллистических ракет, "угрожают миру и безопасности нашей страны, региона и международного сообщества и решительно неприемлемы".

Также действия КНДР осудил и Президентский совет национальной безопасности (СНБ) Южной Кореи, заседание которого прошло после известий о проведенном Пхеньяном запуске.

"Постоянные члены СНБ отметили, что запуск ракеты Северной Кореей представляет собой грубое нарушение резолюций Совета Безопасности ООН и серьезную провокацию, усиливающую напряженность на Корейском полуострове и в регионе", - говорится в пресс-релизе администрации президента.

СНБ "решительно осудил запуск баллистической ракеты".

"Постоянные члены СНБ подчеркнули, что недавние последовательные провокации Северной Кореи и угрожающие высказывания еще раз демонстрируют важность сильного южнокорейско-американского союза и непоколебимого поддержания доверия", - говорится в сообщении.

Совет пообещал продолжать проводить совместные военные учения Южной Кореи и США, поддерживать твердую боеготовность и одновременно укреплять обмен разведданными между союзниками, в том числе и с Японией.

"Участники (заседания - ИФ) договорились более внимательно следить за ядерными и ракетными объектами Северной Кореи и активно искать различные ответные меры против возможности дополнительных провокаций на основе сотрудничества между Южной Кореей, США и Японией", - отметили участники заседания.

КНДР запустила утром в четверг баллистическую ракету средней или большой дальности с точки рядом с Пхеньяном в сторону Японского моря. По оценкам южнокорейских военных, ракета, выпущенная под большим углом, пролетела около 1 тыс. км, прежде чем упасть в воду.

Запуск состоялся два дня до 111-летия покойного основателя КНДР Ким Ир Сена и прошел на фоне предположений о том, что Пхеньян может запустить ракету большой дальности, чтобы вывести на орбиту свой первый военный спутник. Ранее Северная Корея обещала закончить подготовку к запуску спутника в апреле.

Южная Корея КНДР Япония
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что случилось этой ночью: четверг, 13 апреля

Запущенная Северной Кореей ракета была средней или большой дальности

Запущенная Северной Кореей ракета была средней или большой дальности

Власти Японии объявили, что северокорейская ракета не угрожает острову Хоккайдо

КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря

США начали серийное производство новых ядерных авиабомб, которые будут размещены в Европе

Минск выступил за безотлагательное объявление перемирия на Украине и начало переговоров

Минск выступил за безотлагательное объявление перемирия на Украине и начало переговоров

Что произошло за день: среда, 12 апреля

Российский истребитель подняли в воздух из-за самолета-разведчика Германии над Балтикой

Нидерланды планируют прекратить импорт СПГ из России

Нидерланды планируют прекратить импорт СПГ из России

Трамп считает, что Россия непричастна к подрыву газопроводов "Северный поток"

Трамп считает, что Россия непричастна к подрыву газопроводов "Северный поток"
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });