ЕС добавил группу "Вагнер" еще в один санкционный список

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Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - ЕС добавил группу "Вагнер" в еще один санкционный список, а также - ввел санкции против Федерального агентства новостей (РИА ФАН), сообщается в документе, опубликованном в "Официальном журнале ЕС" в четверг.

"Ввиду серьезности ситуации Совет (ЕС - ИФ) считает, что две организации, которые несут ответственность за подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины, должны быть внесены в список физических и юридических лиц и организаций, подлежащих ограничительным мерам", - говорится в документе.

При этом ЕС уже вводил санкции против "Вагнера" в декабре 2021 года. Тогда меры вводились за то, что, по мнению Брюсселя, группа представляла угрозу для Ливии, Сирии и Украины.

В официальном журнале не уточняется, предусмотрены ли какие-то новые ограничения в связи с попаданием в другой список.