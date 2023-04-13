Российские военные подняли МиГ-31 для сопровождения самолета ВВС Норвегии над Балтикой

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что поднимали в воздух истребитель-перехватчик МиГ-31 в районе Баренцева моря для недопущения нарушения госграницы самолетом Р-8А "Посейдон" ВВС Норвегии.

"После разворота иностранного военного самолета от государственной границы Российской Федерации российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования", - сообщил Национальный центр управления обороной Российской Федерации в четверг.

По данным российских военных, самолет базовой патрульной авиации Р-8А "Посейдон" ВВС Норвегии был обнаружен российскими средствами контроля воздушного пространства над акваторией Баренцева моря.

"Нарушения государственной границы Российской Федерации не допущено", - сообщил центр.

"Полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с воздушным судном иностранного государства", - говорится в сообщении.