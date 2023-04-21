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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:53

Датские и шведские истребители проследили за полетом российского военного самолета

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Истребители постоянной готовности ВВС Дании и Швеции поднимались для сопровождения российского разведывательного самолета Ил-20, выполнявшего полет над Балтийским морем, сообщили датские вооруженные силы.

Полет российского военного самолета был зафиксирован в четверг в западном направлении от Калининграда. В небо были подняты два датских и два шведских истребители для наблюдения за Ил-20 в районе к югу от Швеции.

Датские военные отметили, что полет российского разведывательного самолета проходил над международными водами Балтийского моря.

Также указывается, что это была первая совместная операция истребителей Дании и Швеции, которая собирается вступить в НАТО.

Швеция Дания Ил-20 НАТО Калининград Балтика
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