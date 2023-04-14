Промпроизводство в США в марте увеличилось вдвое сильнее прогноза

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Объем промышленного производства в США в марте повысился на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем. Об этом говорят данные Федеральной резервной системы.

Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали увеличение на 0,2%.

Согласно пересмотренным данным, в феврале показатель вырос на 0,2%, в то время как ранее сообщалось о том, что он не изменился.

Использование производственных мощностей в прошлом месяце выросло до 79,8% с 79,6% в феврале. Эксперты предполагали снижение до 79%.

Производство в перерабатывающей промышленности упало на 0,5% в помесячном сравнении вместо ожидавшегося снижения на 0,1%. В коммунальном секторе рост составил 8,4%, горнодобывающая отрасль зафиксировала снижение на 0,5%.

Промпроизводство в марте выросло на 0,5% в годовом выражении после повышения на 0,9% в предыдущий месяц.