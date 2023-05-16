Промпроизводство в США в апреле неожиданно выросло

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Объем промышленного производства в США в апреле повысился на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные Федеральной резервной системы.

Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем не ожидали изменения показателя.

Согласно пересмотренным данным, в марте промпроизводство осталось на уровне предыдущего месяца, тогда как ранее сообщалось о его повышении на 0,4%.

В годовом выражении объем промпроизводства в США в апреле поднялся на 0,2% после увеличения на 0,1% месяцем ранее.

Производство в перерабатывающей промышленности выросло на 1% относительно предыдущего месяца и снизилось на 0,9% в годовом выражении.

В горнодобывающей отрасли рост по сравнению с мартом составил 0,6%, в сфере коммунальных услуг было отмечено снижение на 3,1%.

Использование производственных мощностей в апреле выросло до максимальных за пять месяцев 79,7% с 79,4% в марте. Эксперты также предполагали, что показатель повысится до 79,7%.