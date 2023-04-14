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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:31

Албания отказалась экстрадировать в РФ обвиняемую в шпионаже блогершу-фотографа

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Суд в Албании отказал в экстрадиции на родину российской блогерши Светланы Тимофеевой, которую задержали на заброшенном албанском военном заводе в августе 2022 года и обвинили в шпионаже, передают в пятницу европейские СМИ.

"Суд постановил отказать в экстрадиции в Москву обвиняемой в шпионаже Светланы Тимофеевой", - пишет газета Albanian News.

В августе 2022 года в Албании задержали двух граждан России: 23-летнего Михаила Зорина и 34-летнюю Светлану Тимофееву. С ними был еще один человек, украинец. Всех троих задержали при попытке проникнуть на заброшенный военный завод в городе Грамши и сделать фотографии. При задержании они оказали сопротивление, использовав перцовый спрей. Тимофеева – блогер, известная тем, что делает фотографии заброшенных зданий.

При этом ряд СМИ указывает, что завод в момент инцидента не был полностью заброшен и продолжал работу.

Албания
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