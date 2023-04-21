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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:28

Албания отменила безвизовый въезд для российских граждан

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Албания отменяет безвизовый въезд для российских граждан, сообщает посольство страны в Москве.

"Посольство республики Албания в Российской Федерации информирует, что в соответствии с поправками Совета министров республики Албания от 20 апреля 2023 года к постановлению №858 от 29 декабря 2021 года отменяется безвизовый режим для граждан Российской Федерации (ежегодно с 01 мая по 30 сентября)", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте посольства.

Таким образом, для посещения Албании российским гражданам необходимо оформить визу в соответствии с целью поездки, отметили в дипмиссии.

Албания РФ
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