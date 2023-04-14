Американские миллиардеры в период пандемии увеличили состояние почти на треть

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Социальное расслоение по уровню благосостояния в США глубже и опаснее, чем по доходам, говорится в докладе некоммерческой организации Oxfam America.

По данным организации, суммарное благосостояние американских миллиардеров выросло почти на треть с начала пандемии коронавируса в 2020 году и на 86,3% – с 2013 года, до $4,51 трлн. Их число за 10 лет увеличилось почти на 60% и превысило 700.

"Резкий рост богатства в период пандемии последовал за вливанием триллионов долларов в финансовые рынки с целью спасения их от коллапса, - отмечается в докладе. - Эти новые деньги, пусть и столь необходимые для поддержания экономик, оказались у сверхбогатых, воспользовавшихся скачком цен на акции в отсутствие заградительных барьеров в виде более справедливого налогообложения, которое бы позволило распределить это богатство более равномерно".

Кроме того, в США есть "перманентный низший класс": почти треть всех работников и половина трудоустроенных цветных женщин зарабатывают менее $15 в час, указывает Oxfam. Разница в уровнях благосостояния представителей различных рас увеличилась с 1980-х и приближается к показателю 1950-х.

"Для снижения и устранения структурных барьеров, существующих в нашей экономике, и для того, чтобы возможности были открыты для каждого, жизненно важно ввести налог на сверхбогатство", - подчеркивает организация.