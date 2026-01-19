Поиск

Миллиардеры мира увеличили свое состояние в 2025 году на 16%

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Суммарное благосостояние долларовых миллиардеров мира увеличилось на 16% за 2025 год, втрое быстрее, чем среднегодовые темпы за последние пять лет, подсчитали в благотворительной организации Oxfam. Доклад традиционно публикуется в преддверии начала Всемирного экономического форума в Давосе.

С 2020 года их состояние выросло на 81% и достигло $18,3 трлн.

Прирост благосостояния миллиардеров за 2025 год в денежном выражении составил $2,5 трлн. Активами на примерно такую же сумму располагает беднейшая половина человечества, в которую входят 4,1 млрд человек.

Этой суммы хватило бы, чтобы 26 раз искоренить экстремальную бедность в мире. Экстремальной бедностью, по методологии ООН, считается доход в размере менее $3 в день на человека по паритету покупательной способности 2021 года. По данным Всемирного банка, к этой категории относится около 10% населения планеты.

Число долларовых миллиардеров в прошлом году впервые превысило 3 тысячи, а самый богатый человек мира Илон Маск стал первым, чье состояние достигло $500 млрд.

Oxfam отмечает, что для миллиардера вероятность занять политический пост в 4 тысячи раз выше, чем для обычного человека. Кроме того, им принадлежит более половины крупнейших медиакомпаний в мире.

"Бедность в экономическом смысле порождает голод, а бедность в политическом смысле порождает гнев", - сказал исполнительный директор Oxfam Амитаб Бехар.

Oxfam призвала правительства стран мира разработать реалистичные и детальные планы по борьбе с неравенством, а также усилить налогообложение сверхбогатых граждан для ограничения их власти. Также организация призывает более жестко разделять власть и богатство, в том числе за счет мер противодействия лоббированию и усиления независимости СМИ.

