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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:31

Осужденная в Белоруссии гражданка РФ Софья Сапега будет экстрадирована в Россию

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Генпрокуратура Белоруссии удовлетворила ходатайство россиянки Софии Сапеги о передаче ее в Россию для дальнейшего отбывания наказания, сообщили в пятницу белорусские правозащитники.

"Об этом сообщают российские СМИ", - говорится в сообщении, опубликованном на странице в телеграм-канале незарегистрированного правозащитного центра "Весна".

"Также в ведомстве сообщили, что направили России согласие на передачу Сапеги, она будет передана после получения гарантий исполнения приговора", - добавили там.

Ранее в посольстве РФ в Белоруссии сообщали, что осужденная в Белоруссии гражданка РФ Софья Сапега согласилась на экстрадицию в Россию, и сейчас правоохранительные органы двух стран работают над урегулированием формальностей.

Сапегу задержали 23 мая 2021 года в результате вынужденной посадки самолета авиакомпании Ryanair, на котором она возвращалась с отдыха в Греции со своим бойфрендом, оппозиционным белорусским журналистом Романом Протасевичем. Белорусские власти под предлогом сообщения об угрозе подрыва самолета вынудили борт приземлиться в аэропорту Минска, где Сапега и Протасевич были задержаны.

Протасевич был включен в список лиц, участвующих в террористической деятельности, обвиняется по делу о массовых беспорядках в Белоруссии. Сапега редактировала телеграм-канал о белорусских силовиках.

В мае 2022 года Сапегу приговорили к шести годам лишения свободы. Ее признали виновной в умышленных действиях, направленных на возбуждение социальной вражды и розни, повлекших тяжкие последствия, а также в незаконном сборе и распространении сведений о частной жизни, повлекших причинение вреда правам, свободам и законным интересам потерпевших.

Суд также постановил взыскать с подсудимой в пользу потерпевших 167,5 тыс. белорусских рублей (около $65 тыс.). На момент передачи дела в суд в нем фигурировали 238 потерпевших.

В июне 2022 года Сапега подала прошение на имя президента Белоруссии о помиловании. В январе 2023 года стало известно, что власти Белоруссии в помиловании отказали. В марте Сапегу внесли в список причастных к террористической деятельности.

Софья Сапега Белоруссия
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