Суд в Москве получил представление ФСИН о передаче осужденной в Белоруссии Софьи Сапеги

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Пресненский суд Москвы зарегистрировал представление ФСИН России о передаче осужденной в Белоруссии гражданки РФ Софьи Сапеги, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

"В адрес суда поступило представление первого заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний о передаче осужденной Сапеги", - сообщили агентству в суде в четверг.

Дата рассмотрения представления будет известна позднее, уточнили в пресс-службе.

Ранее Генпрокуратура Белоруссии удовлетворила ходатайство Сапеги о передаче ее в Россию для дальнейшего отбывания наказания.

В свою очередь, российский суд при рассмотрении обращения ФСИН должен будет определить порядок отбывания в РФ наказания, назначенного Сапеге в Белоруссии, в соответствии с российским законодательством.

В мае 2022 года Сапега была приговорена в Белоруссии к шести годам лишения свободы за разжигание социальной вражды и незаконный сбор персональных данных.