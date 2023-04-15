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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:31

Православные отмечают Великую субботу - канун Пасхи

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - 15 апреля христиане готовятся отметить главный христианский праздник - Пасху, которой традиционно предшествует Великая суббота - торжественный день, именуемый также Тихой субботой: Христос уже воскрес, но люди пока не знают об этом.

На литургии Великой субботы духовенство переоблачается из черных риз в белые в знак того, что главная тайна христианства - победа Христа над смертью и Его воскресение - уже совершилась.

Великая суббота - время покоя, радостного ожидания пасхальных торжеств, переживание победы над грехом и смертью. После литургии в этот день происходит первое освящение пасхального угощения - яиц, куличей и пасх.

В храме Воскресения Христова в Иерусалиме накануне Пасхи происходит торжественная церемония зажжения благодатного огня, который затем паломники из разных стран доставляют к себе на родину к началу ночного богослужения.

Главное пасхальное богослужение в Москве в этом году начнется, как обычно, в субботу незадолго до полуночи в храме Христа Спасителя, где патриарх Кирилл совершит крестный ход, пасхальную заутреню и литургию.

Православие
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