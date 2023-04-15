Звук взрыва раздался во время выступления премьера Японии

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Премьер Японии Фумио Кисида прервал выступление в городе Вакаяма после того, как раздался звук взрыва, сообщают в субботу японские СМИ.

По их информации, глава правительства не пострадал. Его эвакуировали с места происшествия.

По некоторым данным, неизвестный бросил дымовую шашку в сторону Кисиды, когда тот готовился начать выступление. Подозреваемого задержали.

Как сообщает информагентство "Киодо" со ссылкой на представителей Либерально-демократической партии и правительства, премьер, несмотря на произошедшее, проведет три запланированных на субботу выступления.

"Кисида решил провести три уличных выступления во второй половине дня 15-го числа, одно в городе Вакаяма и два в пятом (избирательном - ИФ) округе Тиба, как и планировалось", - говорится в сообщении.

Агентство отмечает, что в результате инцидента, предварительно, никто не пострадал.