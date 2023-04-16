Премьер Японии заявил о необходимости обеспечить безопасность выборов в стране
Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Японии Фумио Кисида выступил с осуждением атаки в городе Вакаяма, которую накануне предпринял мужчина в тот момент, когда премьер собирался выступить с речью.
"Акт насилия, совершенный во время организации выборов - основы демократии, никогда нельзя прощать", - приводит Kyodo его слова, сказанные журналистам возле своей резиденции.
Кисида также сказал, что нужно усилить меры безопасности на время проведения предвыборной кампании.
На 23 апреля в Японии запланирован очередной этап местных выборов, проходящих каждые четыре года. На этот раз граждане будут избирать депутатов местных советов и мэров; также выберут депутатов на пять вакантных мест в парламенте страны.
Накануне 24-летний Рюдзи Кимура, уроженец префектуры Хёго, находясь в 10 м от премьера в толпе из примерно 200 человек, бросил самодельное взрывное устройство. В результате взрыва началась паника, но Кисида не пострадал. Напавшего задержали на месте событий, у него изъяли нож и предмет, вероятно, являвшийся вторым взрывным устройством.
Кимура отказался отвечать на вопросы полиции в отсутствии адвоката. В воскресенье полицейские обыскали его дом.
8 июля 2022 года бывший военный Тэцуя Ямагами произвел два выстрела в экс-премьера Японии Синдзо Абэ во время его выступления в городе Нара. Бывший премьер был доставлен в больницу, где скончался, несмотря на усилия врачей.
Подозреваемый в нападении Ямагами был задержан полицией на месте происшествия, у него изъяли оружие. Он заявил полиции, что Абэ якобы был связан с религиозной организацией "Церковь объединения", которую он ненавидел. Мать Ямагами пожертвовала этой организации значительные финансовые средства, в результате семья оказалась в бедственном положении. В связи с этим Ямагами готовился к тому, чтобы убить бывшего премьера. Позднее, в январе, стало известно, что результаты психиатрического обследования показали - Ямагами в состоянии предстать перед судом.