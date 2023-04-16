Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:59

Премьер Японии заявил о необходимости обеспечить безопасность выборов в стране

Премьер Японии заявил о необходимости обеспечить безопасность выборов в стране
Премьер Японии Фумио Кисида
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Японии Фумио Кисида выступил с осуждением атаки в городе Вакаяма, которую накануне предпринял мужчина в тот момент, когда премьер собирался выступить с речью.

"Акт насилия, совершенный во время организации выборов - основы демократии, никогда нельзя прощать", - приводит Kyodo его слова, сказанные журналистам возле своей резиденции.

Кисида также сказал, что нужно усилить меры безопасности на время проведения предвыборной кампании.

На 23 апреля в Японии запланирован очередной этап местных выборов, проходящих каждые четыре года. На этот раз граждане будут избирать депутатов местных советов и мэров; также выберут депутатов на пять вакантных мест в парламенте страны.

Накануне 24-летний Рюдзи Кимура, уроженец префектуры Хёго, находясь в 10 м от премьера в толпе из примерно 200 человек, бросил самодельное взрывное устройство. В результате взрыва началась паника, но Кисида не пострадал. Напавшего задержали на месте событий, у него изъяли нож и предмет, вероятно, являвшийся вторым взрывным устройством.

Кимура отказался отвечать на вопросы полиции в отсутствии адвоката. В воскресенье полицейские обыскали его дом.

8 июля 2022 года бывший военный Тэцуя Ямагами произвел два выстрела в экс-премьера Японии Синдзо Абэ во время его выступления в городе Нара. Бывший премьер был доставлен в больницу, где скончался, несмотря на усилия врачей.

Подозреваемый в нападении Ямагами был задержан полицией на месте происшествия, у него изъяли оружие. Он заявил полиции, что Абэ якобы был связан с религиозной организацией "Церковь объединения", которую он ненавидел. Мать Ямагами пожертвовала этой организации значительные финансовые средства, в результате семья оказалась в бедственном положении. В связи с этим Ямагами готовился к тому, чтобы убить бывшего премьера. Позднее, в январе, стало известно, что результаты психиатрического обследования показали - Ямагами в состоянии предстать перед судом.

Япония Фумио Кисида
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что случилось этой ночью: воскресенье, 16 апреля

Число погибших в Судане увеличилось до 56 человек, 595 ранены

Число погибших в Судане увеличилось до 56 человек, 595 ранены

Более 100 зоозащитников задержали на скачках Grand National в Англии

Более 100 зоозащитников задержали на скачках Grand National в Англии

Жертвами конфликта в Судане стали 27 человек, более 100 пострадали

ЕС призвал стороны конфликта в Судане прекратить боевые действия

ЕС призвал стороны конфликта в Судане прекратить боевые действия

Корабль Cargo Dragon расстыковался с МКС перед предстоящим приводнением в Атлантике

МИД РФ сообщил, что россияне не пострадали в результате военных столкновений в Судане

Посольство РФ призвало конфликтующие стороны к прекращению огня в Хартуме

Посольство РФ призвало конфликтующие стороны к прекращению огня в Хартуме

Ракета SpaceX стартовала на орбиту с группой из 51 мини-спутника

Ракета SpaceX стартовала на орбиту с группой из 51 мини-спутника

Что случилось этой ночью: суббота, 15 апреля

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });