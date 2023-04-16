Премьер Японии заявил о необходимости обеспечить безопасность выборов в стране

Премьер Японии Фумио Кисида Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Японии Фумио Кисида выступил с осуждением атаки в городе Вакаяма, которую накануне предпринял мужчина в тот момент, когда премьер собирался выступить с речью.

"Акт насилия, совершенный во время организации выборов - основы демократии, никогда нельзя прощать", - приводит Kyodo его слова, сказанные журналистам возле своей резиденции.

Кисида также сказал, что нужно усилить меры безопасности на время проведения предвыборной кампании.

На 23 апреля в Японии запланирован очередной этап местных выборов, проходящих каждые четыре года. На этот раз граждане будут избирать депутатов местных советов и мэров; также выберут депутатов на пять вакантных мест в парламенте страны.

Накануне 24-летний Рюдзи Кимура, уроженец префектуры Хёго, находясь в 10 м от премьера в толпе из примерно 200 человек, бросил самодельное взрывное устройство. В результате взрыва началась паника, но Кисида не пострадал. Напавшего задержали на месте событий, у него изъяли нож и предмет, вероятно, являвшийся вторым взрывным устройством.

Кимура отказался отвечать на вопросы полиции в отсутствии адвоката. В воскресенье полицейские обыскали его дом.