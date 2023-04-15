Ракета SpaceX стартовала на орбиту с группой из 51 мини-спутника

Архивное фото Фото: Joel Kowsky/NASA via Getty Images

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Ракета Falcon 9 в субботу по московскому времени стартовала на орбиту с группой из 51 исследовательского мини-спутника в рамках миссии Transporter 7, сообщила компания-разработчик носителя SpaceX.

Группа спутников включает аппараты NASA, американских компаний и научных центров, а также ряда зарубежных стран.

Запуск был осуществлен со стартовой площадки SLC-4E на базе американских Космических сил Ванденберг в Калифорнии в пятницу в 23:48 по времени Тихоокеанского побережья США (в субботу в 09:48 по московскому времени).

В рамках запуска первая многоразовая ступень ракеты-носителя Falcon 9, которая используется в десятый раз, примерно через восемь минут после старта должна совершить управляемую вертикальную посадку на базе Ванденберг.