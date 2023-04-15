Ракета SpaceX вывела на орбиту группу из 51 мини-спутника

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Ракета Falcon 9 в субботу по московскому времени успешно вывела на орбиту группу из 51-го исследовательского мини-спутника в рамках миссии Transporter 7, сообщила компания-разработчик носителя SpaceX.

"Вывод спутников подтвержден", - говорится в сообщении.

Группа включала аппараты НАСА, американских компаний и научных центров, а также ряда зарубежных стран.

Самым крупным в рамках миссии (массой 800 кг) на орбиту высотой 680 км был выведен первый турецкий спутник наблюдения за Землей IMECE, который с помощью электронно-оптической камеры способен получать снимки с разрешением в один метр. Аппарат предназначен для выполнения, как гражданских, так и военных задач.

Запуск был осуществлен со стартовой площадки SLC-4E на базе американских Космических сил Ванденберг в Калифорнии в пятницу в 23:48 по времени Тихоокеанского побережья США (в субботу в 09:48 по Москве).

В рамках запуска первая многоразовая ступень ракеты-носителя Falcon 9, которая использовалась в десятый раз, примерно через восемь минут после старта совершила управляемую вертикальную посадку на базе Ванденберг.