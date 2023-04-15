Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:31

В Хартуме возник конфликт между регулярной армией Судана и Силами быстрого реагирования

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Звуки стрельбы и взрывы слышны в субботу в столице Судана Хартуме, передают межарабские СМИ.

Согласно их данным, противостояние возникло между регулярной армией Судана и Силами быстрого реагирования, командование которых обвинило военнослужащих в захвате их базы в одном из предместий на юге Хартума.

На кадрах с места события видны клубы густого черного дыма над некоторыми районами города.

Кроме того, поступает информация о том, что служащие Сил быстрого реагирования находятся на территории международного аэропорта в Хартуме, который, согласно данным СМИ, приостановил работу.

Хартум Судан
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Ракета SpaceX стартовала на орбиту с группой из 51 мини-спутника

Ракета SpaceX стартовала на орбиту с группой из 51 мини-спутника

Что случилось этой ночью: суббота, 15 апреля

Звук взрыва раздался во время выступления премьера Японии

Байден намерен участвовать в президентских выборах

Байден намерен участвовать в президентских выборах

Православные отмечают Великую субботу - канун Пасхи

Православные отмечают Великую субботу - канун Пасхи

Осужденная в Белоруссии гражданка РФ Софья Сапега будет экстрадирована в Россию

Конституционный совет Франции утвердил пенсионную реформу

Конституционный совет Франции утвердил пенсионную реформу

"Белавиа" будет выполнять техобслуживание самолетов российских авиакомпаний

"Белавиа" будет выполнять техобслуживание самолетов российских авиакомпаний

Джеку Тейшейре предъявлены обвинения в раскрытии документов Пентагона

Brent торгуется у $85,95 за баррель

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });