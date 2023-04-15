В Хартуме возник конфликт между регулярной армией Судана и Силами быстрого реагирования

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Звуки стрельбы и взрывы слышны в субботу в столице Судана Хартуме, передают межарабские СМИ.

Согласно их данным, противостояние возникло между регулярной армией Судана и Силами быстрого реагирования, командование которых обвинило военнослужащих в захвате их базы в одном из предместий на юге Хартума.

На кадрах с места события видны клубы густого черного дыма над некоторыми районами города.

Кроме того, поступает информация о том, что служащие Сил быстрого реагирования находятся на территории международного аэропорта в Хартуме, который, согласно данным СМИ, приостановил работу.