Посольство РФ призвало конфликтующие стороны к прекращению огня в Хартуме

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Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Посольство РФ в Хартуме выразило обеспокоенность в связи с вооруженными столкновениями в Судане и призвало конфликтующие стороны к прекращению огня, заявили в субботу в российской дипмиссии.

"Посольство выражает обеспокоенность в связи с эскалацией насилия. Призывает суданские стороны к скорейшему прекращению огня и переговорам в целях стабилизации обстановки в дружественном нам Судане", - говорится в заявлении, опубликованном в его телеграм-канале.

Посольство также призвало "находящихся в Судане российских граждан оставаться дома и сохранять спокойствие".

Утром в субботу противостояние возникло между регулярной армией Судана и Силами быстрого реагирования, командование которых обвинило военнослужащих в захвате их базы на юге Хартума.

В частности, по данным СМИ, звуки стрельбы и взрывы слышны в суданской столице. Кроме того, поступает информация о том, что служащие Сил быстрого реагирования находятся на территории международного аэропорта в Хартуме, который, по сообщениям СМИ, приостановил работу.