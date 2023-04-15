Корабль Cargo Dragon расстыковался с МКС перед предстоящим приводнением в Атлантике

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Многоразовый корабль Cargo Dragon американской компании SpaceX в субботу успешно расстыковался с Международной космической станцией (МКС), сообщило НАСА.

Отстыковка от модуля Harmony американского сегмента МКС была осуществлена в 11:05 по времени Восточного побережья США (в 18:05 по Москве). Через несколько часов после этого он сойдет орбиты, и его спускаемый аппарат приводнится в Атлантическом океане у побережья Флориды, где его поднимет на борт спасательное судно компании SpaceX.

Cargo Dragon доставит на Землю около двух тонн груза, в том числе результаты научных экспериментов, проведенных на МКС.

В настоящее время он является единственным космическим кораблем для снабжения станции, который способен возвращать грузы на Землю.

В общей сложности Cargo Dragon пробыл в составе МКС месяц. Он был выведен на орбиту 15 марта ракетой-носителем Falcon 9 компании SpaceX, стартовавшей с космодрома на мысе Канаверал во Флориде. На следующий день корабль успешно состыковался с МКС, доставив на станцию около трех тонн продовольствия, а также оборудования и материалов для проведения научных экспериментов ее экипажем.